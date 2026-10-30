ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|Lukrativer ArcelorMittal-Einstieg?
|
30.10.2026 10:03:36
CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen
Das ArcelorMittal-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ArcelorMittal-Anteile betrug an diesem Tag 33,41 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,993 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 54,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,96 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 63,96 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für ArcelorMittal eine Börsenbewertung in Höhe von 41,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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