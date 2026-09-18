CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ArcelorMittal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ArcelorMittal-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27,21 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 3,675 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie auf 65,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140,87 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete ArcelorMittal eine Marktkapitalisierung von 48,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at