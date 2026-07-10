CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ArcelorMittal-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ArcelorMittal-Aktie via Börse EAM ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,62 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 337,610 ArcelorMittal-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.07.2026 18 406,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,52 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84,06 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von ArcelorMittal betrug jüngst 40,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at