CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ArcelorMittal-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 510,944 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79 294,33 EUR, da sich der Wert einer ArcelorMittal-Aktie am 12.02.2026 auf 52,48 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 692,94 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 42,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at