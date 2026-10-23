CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ArcelorMittal-Papier via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ArcelorMittal-Anteile bei 18,52 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 539,986 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 29 116,04 EUR, da sich der Wert eines ArcelorMittal-Papiers am 22.10.2026 auf 53,92 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 191,16 Prozent vermehrt.

ArcelorMittal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42,41 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at