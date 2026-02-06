CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit ArcelorMittal-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,64 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 53,648 ArcelorMittal-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,01 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 629,29 EUR wert. Damit wäre die Investition 162,93 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte ArcelorMittal einen Börsenwert von 37,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at