ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|ArcelorMittal-Performance im Blick
|
06.02.2026 10:04:18
CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit ArcelorMittal-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,64 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 53,648 ArcelorMittal-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,01 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 629,29 EUR wert. Damit wäre die Investition 162,93 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte ArcelorMittal einen Börsenwert von 37,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|06.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|51,76
|6,72%
