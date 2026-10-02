CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ArcelorMittal-Anteile betrug an diesem Tag 32,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 309,598 ArcelorMittal-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 56,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 566,56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75,67 Prozent erhöht.

ArcelorMittal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at