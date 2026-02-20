CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ArcelorMittal-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das ArcelorMittal-Aktie via Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ArcelorMittal-Anteile bei 26,82 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,729 ArcelorMittal-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.02.2026 203,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,48 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,13 Prozent angezogen.

ArcelorMittal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at