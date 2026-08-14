Bouygues Aktie

Bouygues für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

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Bouygues-Anlage 14.08.2026 10:03:41

CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Bouygues-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bouygues-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Bouygues-Papier letztlich bei 27,75 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,036 Bouygues-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 714,59 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,46 Prozent angewachsen.

Alle Bouygues-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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