CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bouygues-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Bouygues-Papier letztlich bei 27,75 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,036 Bouygues-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 714,59 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,46 Prozent angewachsen.

Alle Bouygues-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at