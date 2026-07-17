Bouygues Aktie

Bouygues für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

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Bouygues-Investition 17.07.2026 10:03:58

CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Bouygues eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bouygues-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 26,99 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hat, hat nun 3,706 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.07.2026 auf 47,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,76 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 76,76 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 18,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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