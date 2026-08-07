CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Bouygues-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 33,39 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,995 Bouygues-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 147,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,19 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,32 Prozent erhöht.

Am Markt war Bouygues jüngst 18,85 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at