Bouygues Aktie

WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

Langfristige Anlage 20.02.2026 10:04:15

CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Bouygues-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Bouygues-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Bouygues-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,39 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,995 Bouygues-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,56 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 19.02.2026 auf 50,94 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 52,56 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bouygues einen Börsenwert von 19,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

