CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bouygues-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Bouygues-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36,66 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 272,777 Bouygues-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 499,73 EUR, da sich der Wert einer Bouygues-Aktie am 05.03.2026 auf 49,49 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,00 Prozent erhöht.

Der Bouygues-Wert an der Börse wurde auf 19,24 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at