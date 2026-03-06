Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Bouygues-Anlage im Blick
|
06.03.2026 10:03:46
CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Bouygues-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36,66 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 272,777 Bouygues-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 499,73 EUR, da sich der Wert einer Bouygues-Aktie am 05.03.2026 auf 49,49 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,00 Prozent erhöht.
Der Bouygues-Wert an der Börse wurde auf 19,24 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Bouygues S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Bouygues S.A.
|48,86
|-1,03%
