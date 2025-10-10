Bouygues Aktie

Bouygues für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bouygues-Investition 10.10.2025 10:04:03

CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bouygues eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Bouygues-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 33,90 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, befänden sich nun 2,950 Bouygues-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2025 auf 38,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,39 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bouygues eine Börsenbewertung in Höhe von 14,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bouygues S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Bouygues S.A.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bouygues S.A. 38,52 0,65% Bouygues S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Freundlicher Wochenschluss für den ATX -- DAX leicht positiv -- Börsen in Fernost mit Abgaben
Während der heimische Leitindex im Verlauf leicht zulegen kann, tendiert auch der DAX am Freitag etwas höher. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen