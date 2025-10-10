CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bouygues eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Bouygues-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 33,90 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bouygues-Aktie investiert, befänden sich nun 2,950 Bouygues-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2025 auf 38,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,39 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bouygues eine Börsenbewertung in Höhe von 14,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at