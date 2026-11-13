Bouygues Aktie

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WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

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Rentables Bouygues-Investment? 13.11.2026 10:03:46

CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bouygues von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit Bouygues-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 41,85 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Bouygues-Aktie investierten, hätten nun 238,949 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Bouygues-Anteile wären am 12.11.2026 10 511,35 EUR wert, da der Schlussstand 43,99 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 5,11 Prozent gleich.

Am Markt war Bouygues jüngst 16,91 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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