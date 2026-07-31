Bouygues Aktie

Bouygues für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

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Langfristige Performance 31.07.2026 10:03:59

CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bouygues-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Bouygues-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Bouygues-Anteile an diesem Tag 32,57 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 307,031 Bouygues-Anteilen. Die gehaltenen Bouygues-Anteile wären am 30.07.2026 15 182,68 EUR wert, da der Schlussstand 49,45 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,83 Prozent vermehrt.

Bouygues wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,86 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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