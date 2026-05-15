Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Bouygues-Investment
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15.05.2026 10:03:59
CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 5 Jahren abgeworfen
Bouygues-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Bouygues-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34,57 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,893 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,61 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 14.05.2026 auf 51,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,61 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Bouygues einen Börsenwert von 19,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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