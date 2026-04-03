Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|Lohnender Bouygues-Einstieg?
|
03.04.2026 10:03:38
CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor einem Jahr abgeworfen
Am 03.04.2025 wurde das Bouygues-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,06 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Bouygues-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,698 Bouygues-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 50,34 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 135,83 EUR wert. Damit wäre die Investition um 35,83 Prozent gestiegen.
Bouygues war somit zuletzt am Markt 19,29 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Bouygues S.A.
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