CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bouygues von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bouygues-Investment verdienen können.

Bouygues-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bouygues-Papier 38,70 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 25,840 Bouygues-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 299,22 EUR, da sich der Wert einer Bouygues-Aktie am 30.04.2026 auf 50,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,92 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Bouygues belief sich zuletzt auf 19,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at