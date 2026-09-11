Bouygues Aktie

Bouygues für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503

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Lohnende Bouygues-Anlage? 11.09.2026 10:03:35

CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bouygues-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Bouygues-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Bouygues-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,76 EUR. Bei einem Bouygues-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 347,705 Bouygues-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 246,87 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Papiers am 10.09.2026 auf 43,85 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 52,47 Prozent.

Bouygues markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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