CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bouygues-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bouygues-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Bouygues-Papier statt. Der Schlusskurs der Bouygues-Aktie betrug an diesem Tag 41,46 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hat, hat nun 24,120 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 987,46 EUR, da sich der Wert einer Bouygues-Aktie am 15.10.2026 auf 40,94 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,25 Prozent eingebüßt.

Der Bouygues-Wert an der Börse wurde auf 15,56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at