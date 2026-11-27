Bureau Veritas Aktie
WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348
|Langfristige Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
CAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bureau Veritas SA von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Bureau Veritas SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,51 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bureau Veritas SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 44,425 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Papiere wären am 26.11.2026 1 428,70 EUR wert, da der Schlussstand 32,16 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,87 Prozent angewachsen.
Bureau Veritas SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,12 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Bureau Veritas SA
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