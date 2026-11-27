So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bureau Veritas SA-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Bureau Veritas SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,51 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bureau Veritas SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 44,425 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bureau Veritas SA-Papiere wären am 26.11.2026 1 428,70 EUR wert, da der Schlussstand 32,16 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,87 Prozent angewachsen.

Bureau Veritas SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,12 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at