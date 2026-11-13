Bureau Veritas Aktie
WKN DE: A0M45W / ISIN: FR0006174348
|Lohnender Bureau Veritas SA-Einstieg?
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13.11.2026 10:03:46
CAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bureau Veritas SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bureau Veritas SA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 16,76 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert, befänden sich nun 596,594 Bureau Veritas SA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 18 011,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,19 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,11 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Bureau Veritas SA eine Marktkapitalisierung von 13,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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