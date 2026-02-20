CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Cap Gemini-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Cap Gemini-Aktie bei 75,78 EUR. Bei einem Cap Gemini-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,961 Cap Gemini-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cap Gemini-Papiers auf 103,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 717,34 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 37,17 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Cap Gemini einen Börsenwert von 17,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at