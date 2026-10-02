CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Cap Gemini-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Cap Gemini-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 87,18 EUR. Bei einem Cap Gemini-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,471 Cap Gemini-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 1 285,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 112,10 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,58 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Cap Gemini eine Marktkapitalisierung von 17,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at