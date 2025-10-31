CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cap Gemini-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cap Gemini-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 31.10.2015 wurden Cap Gemini-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Cap Gemini-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 81,03 EUR. Bei einem Cap Gemini-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123,411 Cap Gemini-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 105,15 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 30.10.2025 auf 130,50 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 61,05 Prozent.

Der Cap Gemini-Wert an der Börse wurde auf 22,18 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at