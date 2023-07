CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Cap Gemini abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cap Gemini-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Cap Gemini-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 171,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 58,480 Cap Gemini-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 309,94 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 20.07.2023 auf 176,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,10 Prozent.

Cap Gemini erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at