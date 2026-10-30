Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Cap Gemini-Anlage
|
30.10.2026 10:03:36
CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Cap Gemini-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 75,54 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 132,380 Cap Gemini-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 296,00 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 29.10.2026 auf 123,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 62,96 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Cap Gemini zuletzt 20,90 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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