Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cap Gemini-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cap Gemini-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 75,56 EUR wert. Bei einem Cap Gemini-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,323 Cap Gemini-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cap Gemini-Aktie auf 121,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160,14 EUR wert. Damit wäre die Investition um 60,14 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini bezifferte sich zuletzt auf 20,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at