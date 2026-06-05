Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Cap Gemini-Anlage
|
05.06.2026 10:03:53
CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Cap Gemini-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cap Gemini-Anteile 150,75 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cap Gemini-Aktie investiert, befänden sich nun 66,335 Cap Gemini-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cap Gemini-Papiers auf 104,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 912,11 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 30,88 Prozent.
Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich jüngst auf 16,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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