16.01.2026 10:03:45
CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cap Gemini-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Cap Gemini-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 124,15 EUR. Bei einem Cap Gemini-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,805 Cap Gemini-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cap Gemini-Papiers auf 143,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,55 Prozent vermehrt.
Am Markt war Cap Gemini jüngst 24,88 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Cap Gemini S.A.
|142,05
|-0,59%
