CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Cap Gemini-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Cap Gemini eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Cap Gemini-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 102,70 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hat, hat nun 9,737 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2023 auf 163,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 590,56 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +59,06 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cap Gemini einen Börsenwert von 28,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at