Cap Gemini Aktie

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WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338

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Cap Gemini-Investmentbeispiel 03.04.2026 10:03:38

CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cap Gemini von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Cap Gemini-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Cap Gemini-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 169,05 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cap Gemini-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 59,154 Cap Gemini-Anteilen. Die gehaltenen Cap Gemini-Anteile wären am 02.04.2026 6 084,00 EUR wert, da der Schlussstand 102,85 EUR betrug. Mit einer Performance von -39,16 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 17,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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