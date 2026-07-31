CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cap Gemini von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cap Gemini-Aktien verlieren können.

Am 31.07.2021 wurde das Cap Gemini-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 182,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,487 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 102,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 559,67 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,03 Prozent verringert.

Der Cap Gemini-Wert an der Börse wurde auf 18,18 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at