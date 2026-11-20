Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Profitabler Cap Gemini-Einstieg?
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20.11.2026 10:03:33
CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cap Gemini von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Cap Gemini-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Cap Gemini-Papier bei 215,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 46,339 Cap Gemini-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 116,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 377,66 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,22 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 20,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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