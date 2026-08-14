CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cap Gemini-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Cap Gemini-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Cap Gemini-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Cap Gemini-Anteile an diesem Tag 121,95 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,820 Cap Gemini-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 86,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 106,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,08 Prozent abgenommen.

Am Markt war Cap Gemini jüngst 17,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at