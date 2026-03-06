Cap Gemini Aktie

WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338

Lukratives Cap Gemini-Investment? 06.03.2026 10:03:46

CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cap Gemini-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cap Gemini-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Cap Gemini-Papiers betrug an diesem Tag 181,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Cap Gemini-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,513 Cap Gemini-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (109,65 EUR), wäre die Investition nun 604,47 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -39,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 18,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Cap Gemini S.A. 109,45 -0,09%

Cap Gemini S.A. 109,45 -0,09% Cap Gemini S.A.

