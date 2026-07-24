CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cap Gemini-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cap Gemini-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Cap Gemini-Aktie betrug an diesem Tag 171,60 EUR. Bei einem Cap Gemini-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,583 Cap Gemini-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 86,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50,15 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 50,15 EUR entspricht einer negativen Performance von 49,85 Prozent.

Cap Gemini war somit zuletzt am Markt 15,03 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at