Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Lukrativer Cap Gemini-Einstieg?
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16.10.2026 10:03:30
CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Cap Gemini-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 166,15 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Cap Gemini-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,602 Cap Gemini-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 73,49 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 15.10.2026 auf 122,10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 26,51 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Cap Gemini einen Börsenwert von 20,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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