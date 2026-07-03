CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Cap Gemini-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Cap Gemini-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Cap Gemini-Aktie bei 164,65 EUR. Bei einem Cap Gemini-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,607 Cap Gemini-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cap Gemini-Papiers auf 91,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,61 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 44,39 Prozent.

Cap Gemini erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at