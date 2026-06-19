CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cap Gemini von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cap Gemini-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cap Gemini-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Cap Gemini-Aktie betrug an diesem Tag 145,15 EUR. Bei einem Cap Gemini-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,889 Cap Gemini-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 89,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 613,16 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 613,16 EUR entspricht einer negativen Performance von 38,68 Prozent.

Cap Gemini war somit zuletzt am Markt 16,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at