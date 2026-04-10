Cap Gemini Aktie
WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338
|Cap Gemini-Anlage
|
10.04.2026 10:03:36
CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 5 Jahren bedeutet
Am 10.04.2021 wurde die Cap Gemini-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 151,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hat, hat nun 0,662 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65,18 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 09.04.2026 auf 98,42 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34,82 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 17,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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