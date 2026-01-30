Cap Gemini Aktie

Rentable Cap Gemini-Investition? 30.01.2026 10:03:53

CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cap Gemini von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Cap Gemini-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.01.2025 wurde das Cap Gemini-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cap Gemini-Anteile an diesem Tag 175,35 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 57,029 Anteilen. Die gehaltenen Cap Gemini-Aktien wären am 29.01.2026 7 291,13 EUR wert, da der Schlussstand 127,85 EUR betrug. Mit einer Performance von -27,09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Cap Gemini belief sich zuletzt auf 22,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

