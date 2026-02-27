CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cap Gemini von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cap Gemini-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Cap Gemini-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 150,55 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,664 Cap Gemini-Papiere. Die gehaltenen Cap Gemini-Papiere wären am 26.02.2026 69,55 EUR wert, da der Schlussstand 104,70 EUR betrug. Damit wäre die Investition 30,45 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Cap Gemini eine Marktkapitalisierung von 17,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at