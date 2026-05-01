Cap Gemini Aktie

Cap Gemini für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869858 / ISIN: FR0000125338

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Lohnendes Cap Gemini-Investment? 01.05.2026 10:03:56

CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cap Gemini von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Cap Gemini-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Cap Gemini-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 164,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,606 Cap Gemini-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cap Gemini-Aktie auf 103,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,46 EUR wert. Mit einer Performance von -37,54 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Cap Gemini-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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