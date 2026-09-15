Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Carrefour-Anlage
|
15.09.2026 10:03:29
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carrefour von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Carrefour-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Carrefour-Aktie an diesem Tag 15,14 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Carrefour-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 660,720 Carrefour-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 16,61 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 974,56 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,75 Prozent zugenommen.
Carrefour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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