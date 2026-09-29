CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carrefour von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Carrefour-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Carrefour-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Carrefour-Aktie an diesem Tag 12,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Carrefour-Papier investiert hätte, hätte er nun 78,125 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 1 288,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,49 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,83 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Carrefour bezifferte sich zuletzt auf 11,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at