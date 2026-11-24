Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Performance unter der Lupe
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24.11.2026 10:03:35
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carrefour von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Carrefour-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,94 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Carrefour-Aktie investierten, hätten nun 7,731 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 104,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,47 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 104,14 EUR entspricht einer Performance von +4,14 Prozent.
Am Markt war Carrefour jüngst 9,55 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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