Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Lukrative Carrefour-Investition?
|
30.12.2025 10:03:41
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carrefour von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Carrefour-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Carrefour-Papiers betrug an diesem Tag 15,64 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carrefour-Aktie investiert, befänden sich nun 639,386 Carrefour-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 076,09 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 076,09 EUR, was einer negativen Performance von 9,24 Prozent entspricht.
Carrefour wurde am Markt mit 9,97 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carrefour S.A.mehr Nachrichten
|
10:03
|CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carrefour von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen CAC 40 mittags steigen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.12.25
|Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsende in Seitwärtsbewegung (finanzen.at)
|
24.12.25
|Kaum Veränderungen: CAC 40 am Mittwochnachmittag an Nulllinie (finanzen.at)
Analysen zu Carrefour S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carrefour S.A.
|14,15
|-0,04%