WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

Lukrative Carrefour-Investition? 30.12.2025 10:03:41

CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carrefour von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Carrefour-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Carrefour-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Carrefour-Papiers betrug an diesem Tag 15,64 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carrefour-Aktie investiert, befänden sich nun 639,386 Carrefour-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 076,09 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 076,09 EUR, was einer negativen Performance von 9,24 Prozent entspricht.

Carrefour wurde am Markt mit 9,97 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

