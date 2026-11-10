Carrefour Aktie

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WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

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Lohnende Carrefour-Investition? 10.11.2026 10:03:31

CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carrefour von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Carrefour-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Carrefour-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,35 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 61,162 Carrefour-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 830,89 EUR, da sich der Wert eines Carrefour-Papiers am 09.11.2026 auf 13,59 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 830,89 EUR, was einer negativen Performance von 16,91 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Carrefour einen Börsenwert von 9,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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08.10.26 Carrefour Market-Perform Bernstein Research
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